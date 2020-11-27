Губернатор Александр Гусев в прямом эфире ответит на вопросы воронежцев

1 декабря в 10:00 в соцсетях правительства Воронежской области пройдет прямой эфир губернатора Александра Гусева. Глава региона расскажет о социально-экономическом развитии области во время пандемии: какие проблемы удалось преодолеть и как была организована поддержка воронежцев.

- Задать вопрос через комментарии к постам с эфиром смогут все желающие. Учитывая временные ограничения эфира, часть ответов на вопросы будет дана после него - так же в комментариях, - сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.