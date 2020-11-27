Воронежский заповедник просит придумать имена для бобрят

Фото с сайта Воронежского заповедника

Воронежский заповедник объявил конкурс на лучшие имена для бобрят. Малыши появились на свет в Бобронариуме 26 мая и сейчас подросли настолько, что их можно переводить от родителей в отдельные «квартиры». А, значит, пришло время дать малышам имена.

Раньше бобрам давали лишь номера, содержащие информацию о годе и порядке рождения животных. Но в 2018 году заповедник впервые попросил воронежцев придумать имена молодым бобрам. Так в Бобронариуме появились родители Усман и Ивна и их дочери Плесик и Ряска. А опыт присвоения имен оказался удачным, и его решили повторить.

Сотрудники заповедника напоминают, что пол животных пока определить нельзя, поэтому имена должны быть универсальными, то есть подходящими как бобрам-мальчикам, так и девочкам.

- Предложения нужно написать в комментариях под соответствующим постом в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Инстаграм, - пояснили организаторы конкурса. - Придумывать имена можно до 1 декабря. Подведение итогов и объявление победителей состоится 3 декабря в день рождения заповедника на сайте и в социальных сетях организации.

Из предложенных воронежцами вариантов сотрудники заповедника выберут самые удачные. А победителей конкурса ждут пригласительные билеты на посещение экскурсионных объектов и памятные сувениры.