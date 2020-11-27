Футболку игрока воронежского "Факела" высмеял известный блогер

В таком виде Григорьев играл до конца первого тайма. Фото: со страницы Евгения Савина в Инстаграме.

Бывший футболист, а ныне комментатор и успешный блогер Евгений Савин, творящий свои посты под ником "КраСава", высмеял футболку игрока "Факела" Максима Григорьева. Что же в ней было забавного? Савин обратил внимание, что номер на ней написан обычным маркером. Впрочем, достаточно разборчиво.

- РЕАЛЬНО #лучшаялигамира . Факел / ФНЛ / Макс Григорьев . Админ клуба - кутюрье и КРАСАВА, - прокомментировал блогер.

Инцидент с футболкой произошел в ходе домашнего "Факела" с московским "Велесом" в первом тайме. Дело в том, что обмундирование Григорьеву разорвали во время игрового эпизода. В поврежденной амуниции играть нельзя. Вот только запасную футболку с тем же номером быстро найти не смогли. В итоге Григорьев вынужден был надеть ту, на которой вообще ничего не было написано. А номер сотрудник клуба начертал маркером.

В перерыве с судьей договорились, что все-таки негоже Максиму играть в таком виде. И временно дали ему номер 9, в "Факеле" не задействованный. Тем более, что правилам это решение не противоречило.

Напомним, матч с "Велесом" закончился нулевой ничьей. Ближайшую игру "Факел" также проведет в Воронеже 29 ноября с ФК "СКА-Хабаровск", занимающим седьмое место. Матч начнется в 16.00.