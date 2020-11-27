В Воронеже поймали наглую воровку, укравшую 80 тысяч рублей под носом у пенсионерки

Полицейские задержали воровку благодаря данным камер видеонаблюдения. Фото: из архива «КП»

В Южном микрорайоне произошла необычная кража. 44-летняя жительница Хохольского района ходила по квартирам, пытаясь всучить комплекты постельного белья. Увидела приоткрытую дверь, незаметно вошла. Хозяйка, 69-летняя женщина, занятая домашними делами, ее не заметила. Наглая визитерша невозмутимо перерыла все места, где могли быть деньги. Нашла 80 тысяч рублей, присвоила их и убежала.

Женщина обнаружила, что лишилась сбережений, и обратилась в полицию. Стражи порядка просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что воровка приехала на такси. Дальше делом техники было установить ее личность и место жительства. Оказалось, что она уже была судима за незаконное проникновение в жилище. Так что неудивительно, что она так технично орудовала в квартире пенсионерки.

В отношении жительницы Хохольского района возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» (до шести лет лишения свободы). Воровку посадили в СИЗО.