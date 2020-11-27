В Воронеже отключили отопление и воду в 141 доме

Многие жители Ленинского района вынуждены будут обходиться без воды и тепла еще, как минимум, пять часов. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В ПАО "Квадра" объяснили причину отсутствия воды и отопления в значительной части домов Ленинского района. Сотрудники этого коммунального предприятия начали ремонтировать ветхий участок теплосети на улице 20 лет Октября.

На время этих работ - предположительно до 20.00 - не будет воды и отопления в 141 жилом доме и 21 соцобъекте. В "Квадре" обещали воду из системы не сливать, чтобы батареи остывали медленнее.

- Ранее на данной ветхой сети уже проходили работы, но велись они на других, примыкающих к этому, участках. Оперативный ремонт изношенного участка - единственный выход из ситуации, - заявил главный инженер Тепловых сетей Олег Серых.

Воды и отопления не будет в жилых домах на улицах 20 лет Октября, Гродненской, Красноармейской, Станкевича, Челюскинцев, Кирова, Краснознаменной, Куцыгина, Пушкинской, Платонова, Свободы, Фридриха Энгельса, Ворошилова, Кольцовская, Гродненская, Веры Фигнер, Марата, одном доме на площади Ленина (№ 4), переулках Алтайский и Невский.

Что касается соцобъектов, то отключение коснется зданий на улицах Красноармейской, Челюскинцев, 20 лет Октября, Кольцовской, Куцыгина, Фридриха Энгельса и Пушкинской, а также на переулках Балтийский и Алтайский.

Полный список домов и соцобъектов, в которых до 20.00 не будет воды и тепла, смотрите здесь