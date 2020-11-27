В Воронеже готовятся открыть движение автомобилей под мостом на улице 9 Января

Ориентировочно первые машины смогут проехать 29 ноября в 15:00 Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Как и было обещано, запустить движение автомобилей под мостом на улице 9 Января планируют 29 ноября. Подрядчик сейчас красит пролет над дорогой. Затем - в субботу и воскресенье - уберут строительный мусор с проезжей части. Ориентировочно первые машины смогут проехать 29 ноября в 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Вернутся на прежнюю схему автобусы маршрута № 57В: они вновь будут ездить под путепроводом. А вот троллейбусы №17 вернутся в город только после того, как работники «Воронежпассажиртранса» смонтируют контактную сеть и проверят ее работоспособность.

- Продолжаются работы и на самом сооружении: произведено устройство тротуаров, уложено асфальтобетонное покрытие в крайних полосах на подходах к сооружению и на самом путепроводе, смонтировано наружное освещение, завершается устройство лестниц. В течение декабря здесь будет также установлено барьерное и перильное ограждения, на подходе к сооружению со стороны проспекта Труда установлен шумозащитный экран, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Работы должны завершиться до конца года Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Напомним, обновленный виадук открыли 1 октября (пока там можно следовать по четырем полосам из шести). Для пешеходов и грузовиков официально движение еще закрыто.

Ранее в мэрии сообщили о частичном перекрытии дороги на перекрестке улиц 9 Января и Машиностроителей.