В Воронеже проведут аукцион на застройку ветхого квартала на левом берегу

На месте ветхого квартала в Левобережном районе появятся многоэтажки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте мэрии опубликовали постановление о проведении аукциона на застройку ветхого жилого квартала в Левобережном районе. Он ограничен улицами Героев Стратосферы, Меркулова, Кулибина и Ленинским проспектом. Площадь квартала - 1,1 гектара.

Территория выглядит привлекательной для строителей прежде всего тем, что сносить много старых домов там не придется. Их в этом квартале всего три. После того, как их сровняют с землей (а теоретически сделать это можно достаточно быстро), приступят к возведению многоэтажек. Их собираются построить уже к концу 2022 года.

Между тем, общая площадь ветхого жилья, планируемого под снос в Воронеже, - около 200 гектаров. В перспективе пойдут на слом 616 ветхих домов.

Уже кипит работа в районах:

1. улиц 9 Января, Краснодонская, Семилукская;

2. Московского проспекта, улиц 45-й Стрелковой Дивизии, Славы и переулка Ракетный;

3. улиц Серова, Ленинградской и Брусилова;

4. переулка Политехнический и улицы Елецкой.

Эти ветхие кварталы осваивают три воронежских застройщика: АО «ДСК», ООО «Черноземспецстрой» и ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие».