В Воронежской области откроют новый секретный военный полигон

На полигоне с помощью современного оборудования будут отрабатывать различные варианты стрельб. Фото: с сайта Западного военного округа.

В одном из мест Воронежской области (в каком держат в тайне) откроют новый военный полигон. Там будут проводить учебные занятия солдаты и офицеры Висленской мотострелковой дивизии. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Новый полигон будет занимать площадь более 69 квадратных метров. В нем будут проводить боевые стрельбы танков (для них оборудовали специальные трассы), БМП и артиллерии. На полигоне сделали стрельбище с радиоуправляемыми и движущимися мишенями, тактические поля для ведения огня из неудобных положений. В учениях на нем будут участвовать такие единицы военной техники как Т-72БА, БМП-2, БТР-82А, Мста-С, Мста-Б, РСЗО «Град» и «Торнадо-Г», ПТРК Штурм-С.

Торжественное открытие полигона произойдет 1 декабря.