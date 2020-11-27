В Воронеже на выходные перекроют перекресток улиц 9 Января и Машиностроителей

Ограничения движения будут действовать больше двух суток. Фото: из архива «КП»

В мэрии сообщили о частичном перекрытии дороги на перекрестке улиц 9 Января и Машиностроителей. На эту меру пошли из-за того, что в этом месте просел асфальт. Чинить участок будут специалисты «РВК-Воронеж».

В связи с этим движение будет ограничено с 22.00 27 ноября до 5.00 30 ноября. В частности, запретят выезд и заезд на улицу Машиностроителей.

Работы будут делать поэтапно, машинам нельзя будет проезжать по трем полосам из шести: сначала на одной стороне перекрестка, затем на другой. Подробнее то, как это будут делать, указано на схемах. Водителям лучше заранее продумать маршруты объезда.