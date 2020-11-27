Воронежцев ждут пасмурные, но теплые для конца осени выходные

В утренние часы выходных весьма вероятен снег, переходящий в дождь. Или наоборот. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз на ближайшие выходные и начало рабочей недели. Оказалось, что пока погода сильно не изменится.

- По-прежнему над территорией нашей области господствуют циклоны, пришедшие с запада. Пока мы находимся в их теплом секторе, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. - На выходных в связи с этим велика вероятность осадков, однако для конца ноября будет достаточно тепло. Ночью температура будет держаться около нуля, и днем поднимется на пару градусов. А вот 1-2 декабря, по предварительным прогнозам, погода уже станет похожа на зимнюю, начнется действие более холодного антициклона. И ночью, и днем столбик термометра опустится ниже нуля.

Ночью в субботу, 28 ноября, метеорологи прогнозируют температуру около ноля и небольшой дождь. Он не прекратится и днем, когда южный ветер сменит юго-западный, при этом в светлое время суток потеплеет до +2.

В воскресенье, 29 ноября, ночью температура опустится до -1 градуса. Снова поменяется ветер - на этот раз на юго-восточный. Синоптики обещают легкий снег. Днем он прекратится. Столбик термометра поднимется до +2 градусов.

В ночь на понедельник, 30 ноября, возможен небольшой дождь при +1 градусе. Днем при пасмурной, но сухой погоде температура снова поднимется до +2.