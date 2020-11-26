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Общество

Для сельских учителей в Воронежской области продлена одна из региональных мер соцподдержки

Для педагогов, работающих и проживающих в сельской местности ежемесячная денежная компенсация расходов за наем жилья будет действовать до конца 2024 года
Источник:kp.ru
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Соответствующее решение было принято в ходе пятого заседания регионального парламента, которое состоялось 26 ноября.

Напомним, в декабре прошлого года Воронежская областная Дума дополнила региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» новыми положениями. Ими были прописаны механизм и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки учителям, приехавшим на работу в сельскую местность. Компенсацией расходов за наем жилого помещения в размере до 4,5 тысяч рублей могут воспользоваться педагоги, которые работают в селах постоянно и при этом не имеют собственного жилья.

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