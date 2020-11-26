Воронежский областной суд уменьшил штраф бывшему главврачу Эртильской районной больницы в 15 раз

За темные "продуктовые" дела бывшего главврача Эртильской ЦРБ в итоге не стали судить строго. Фото: daspvo.ru

В Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию бывшего главврача Эртильской районной больницы Дмитрия Атаманова. Он оспаривал решение о большом штрафе - в 1,05 миллиона рублей. Такую сумму обязал его заплатить Панинский районный суд.

Атаманов лишился должности и попал под уголовное дело за то, что уговорил двух женщин, организовавших в больнице столовую и буфет, не оформлять аренду официально, а просто кидать ему за использование площадей медучреждения деньги на карту. Одна перечисляла наложенную дань подольше. В итоге от нее главврач получил 311 тысяч рублей - "бизнес-леди" платила по 8 тысяч, поскольку изначально была, так сказать, на нелегальном положении.

Другая предприимчивая женщина сначала арендовала квадратные метры под буфет вполне легально. Но и ее Атаманов уговорил не перезаключать договор официально. В итоге она ему заплатила намного меньше, чем "коллега", - 22 тысячи.

Главврач так вольно распоряжался казенными площадями с сентября 2016-го и в течение 2017 года. Пока не попался.

В Воронежском областном суде посчитал, что панинские коллеги поступили по отношению к Атаманову слишком жестко. И частично удовлетворил апелляцию - переквалифицировали обвинение с достаточно суровой ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" на более щадящую ч.1 ст. 285 УК РФ "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корысти".

В итоге бывший главврач заплатит не чуть больше миллиона рублей штрафа, а всего лишь 70 тысяч. А еще ему весьма существенно сократили срок запрета занимать руководящие должности в госорганах – с пяти до двух лет.