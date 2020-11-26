В Воронеже жена обнаружила мужа мертвым в туалете

Женщина вызвала скорую, но ее мужу уже было нельзя ничем помочь. Фото: из архива «КП»

Ранним утром вторника, 24 ноября, у одного из домов на улице Переверткина Железнодорожного района местные жители увидели скорую и полицию. Оказалось, что сотрудники экстренных служб приехали по звонку, в котором сообщили о неожиданной смерти 29-летнего мужчины.

В одной из квартир дома около семи утра женщина, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, ушедшего в туалет, тоже пошла туда, чтобы проверить, что с ним. И ужаснулась. Муж лежал без движения. Она вызвала скорую, но помочь уже ничем было невозможно.

Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам определят причину смерти.