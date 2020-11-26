Уроженец Воронежа претендует на премию "Грэмми"

Музыкальная премия «Грэмми» огласила список номинантов 2021 года. В номинации «Лучшее классическое инструментальное соло» отмечен уроженец Воронежа Кирилл Герштейн (с 2003 года он является гражданином США).

Кирилл Герштейн родился в Воронеже в 1979 году. В 1990 году, в 11 лет, выступил на Международном Баховском конкурсе в Гожуве (Польша). В 1993-м стал самым самым молодым учащимся всемирно известного музыкального колледжа в Беркли. Окончил Манхеттенскую школу музыки, получил диплом бакалавра и магистра. Завоевал первую премию на Международном конкурсе пианистов имени Рубинштейна в Телль-Авиве, две премии Гилмора (в 2002 и 2010 годах). В сезоне 2005-2006 был признан "Восходяшей звездой" Карнеги Холла. Сегодня у Герштейна напряженный гастрольный график. Он выступает как солирующий пианист, а также вместе с ведущими симфоническими оркестрами во многих странах мира.

Имена победителей Grammy станут известны на 63-й церемонии 31 января.