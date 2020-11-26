Глава воронежского депздрава оценил возможность третьей волны коронавируса в регионе

Пресс-служба правительства Воронежской области

26 ноября руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин в прямом эфире в официальном паблике правительства Воронежской области рассказал о возможности третьей волны коронавируса в регионе.

- Все по этому поводу дискутируют. Любая волна начинается распространяться из-за того, что люди не соблюдают те предписанные меры, которые препятствую распространению инфекции. Если мы сегодня все соберемся и начнем без масок что-то отмечать, гулять, то мы сразу получим с вами третью волну, - подчеркнул Александр Щукин.

Глава облздрава отметил, что главное - это дисциплина. Да, существует мутация вируса, но она проявляется в более тяжелых формах болезни. Само же заражение и его частотность зависит только от дисциплины и соблюдения или не соблюдения мер безопасности.

- Правильно, когда в транспорте люди делают замечание: «Наденьте маску». Ведь если вы сами даже не боитесь заразиться, вы представляете угрозу для окружающих. Есть форма бессимптомной болезни, - рассказал Александр Щукин.

Тем временем снова обновлен антирекорд по количеству заболеваний коронавирусом за сутки. Пусть и незначительно, - на два человека, но тенденция пугает. Прежний антирекорд, установленный 25 ноября, - 321 человек, теперь же - 323.