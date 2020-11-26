Воронежские автоинспекторы помогли жителю Волгограда вытащить из кювета микроавтобус

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Утром 25 ноября инспекторы ДПС, патрулировавшие М-4 «Дон» в Рамонском районе, на 473-м километре дороги обнаружили в кювете «Фольксваген Каравелла». В микроавтобусе находились водитель с супругой, их 5-летняя дочка и две собаки. 44-летний житель Вологодской области рассказал инспекторам, что следовал в Санкт-Петербург, внезапно в автомобиле заклинило заднее колесо, и его занесло в кювет. Водителю удалось справиться с управлением и машина не перевернулась, никто не пострадал. Но выехать на проезжую часть он не смог.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились за помощью к дорожным рабочим, которые с помощью погрузчика-манипулятора пытались достать автомобиль, но не смогли. Тогда инспекторы отправили женщину с ребенком с дорожниками в аэропорт, чтобы те смогли добраться до Северной столицы на самолете. После этого полицейские остановили автомобиль «Форд Транзит», с помощью которого удалось вытянуть поврежденный автомобиль на проезжую часть. Потом вызвали эвакуатор, который отвез машину в ближайшую автомастерскую.