В Воронежской области организуют "охоту" на свинокабана

В редакцию «Комсомолки» пришло письмо от читателя, который стал свидетелем необычной, если не сказать больше, «охоты» в Аннинском районе. Вот, что он рассказал:

- Один предприниматель организует «охоту» и зарабатывает на ней таким образом: дикого кабана скрещивает с обычной свиньей, это производное откармливает (говорят, даже красит), а потом зовет людей. Когда они приехали, выпускает полукабана, полусвинью, которая толком и бежать не может. А «охотники» с небольшого расстояния ее варварски расстреливают!

Платят 30 000 рублей этому организатору, после отстрела готовит убитую «дичь»: делает на огне шурпу, мясо. Все вкусно едят, выпивают, все довольны - не надо по лесу особо бегать, а вроде «поохотились».

Комсомолка попросила департамент природных ресурсов и экологии области прокомментировать законность такой «охоты». И вот какой ответ получили:

-Результат скрещивания дикого вида с домашним уже не является диким животным, законодательство в сфере охоты на него не распространяется. Лицензии на подобную «охоту» не выдаются.

В ведомстве предположили, что этот случай может попадать под статью о жестоком обращении с животными. Но тогда очевидцу надо обращаться с заявлением в полицию.