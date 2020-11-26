Под Воронежем мужчину будут судить за организацию наркопритона

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

38-летнего жителя Борисоглебска обвиняют в организации наркопритона, а также в приобретении, хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщили в суде города 26 ноября. Сейчас дело готовится к рассмотрению.

Как установило следствие, мужчина организовал притон прямо в своей квартире, расположенной в одном из домов по улице Советской в Борисоглебске. К нему приходили сомнительные посетители – «варили» там наркотики и употребляли их. Жуткая вонь от их «пирушек» не понравилась соседям и те пожаловались в правоохранительные органы. За квартирой было установлено наблюдение. Стражи порядка несколько раз «накрывали» злоумышленников. К примеру, в середине мая хозяин предоставил свою квартиру трем гражданам, а после того как они приготовили и употребили наркотики, выбросил отходы.

Чуть позже полицейские застали уже двоих посетителей в притоне. Кроме того, владелец жилья сам попался на приобретении запрещенных препаратов. В середине июня он достал пирролидиновалерофенон, который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой не менее 1,95 грамма.

Обвинительное заключение по уголовному делу по двум статьям – ч. 1 ст. 232 и ч. 2 ст. 228 УК РФ – направлено в суд. По совокупности преступлений ему может грозить до 10 лет лишения свободы.