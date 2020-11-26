Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержали социальных предпринимателей в пандемию

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Компания и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подвели итоги восьмого конкурса социальных предпринимателей. В этом году «антикризисный» конкурс был направлен на сохранение профессиональных команд некоммерческих организаций в условиях пандемии. Лучшими оказались проекты, посвященные инклюзии, трудоустройству людей с ограниченными возможностями, спортивным занятиям для особенных детей, профилактике зависимостей и реабилитации жертв насилия. Победители получили финансирование по 650 тыс. и помощь в разработке антикризисной стратегии. Всего на поддержку социальных предпринимателей в период пандемии организаторы направили 5,2 млн рублей.

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