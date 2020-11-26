Самым красивым селом Воронежской области в 2020-м стало Отрадное

24 ноября в регионе подвели итоги конкурса «Самое красивое село Воронежской области». Победителем 2020-го года (этот конкурс пятый по счету) стало Отрадное Новоусманского района. Бюджет населенного пункта получит 1 млн рублей на благоустройство.

Еще шесть сел-призеров получат на эти цели по 150 тыс. рублей, это Шишовка Бобровского района, Затон Воробьевского района, Манино Калачеевского района, Щучье Лискинского района, Большая Казинка Павловского района и Истобное Репьевского района.

В 2020-м году в конкурсе приняли участие 32 сельских населенных пункта всех районов региона и Борисоглебск, в финал вышли семь из них.