Воронежец на 400 тыс обокрал павильон, в котором раньше работал

Сотрудники одного из торговых центров на проспекте Революции вызвали полицию, когда обнаружили в кассе недостачу, а на витрине - пустое место. Средь бела дня пропали деньги и два мобильных телефона, ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Оперативники вычислили подозреваемого. Оказалось, что в день кражи магазин посетил бывший сотрудник. Когда его задержали, 26-летний воронежец, объяснил свой поступок тяжелым финансовым положением. Деньги он уже потратил, а похищенные мобильные телефоны сдал в ломбард.

За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.