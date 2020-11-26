В Воронежской области более массовая поставка вакцин от коронавируса ожидается в начале 2021 года

В январе-феврале 2021 года в Воронежской области ожидается более массовая поставка вакцин от коронавируса. Однако точное количество вакцин, которое сможет предоставить Минздрав, пока не известно. Об этом 26 ноября сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин в прямом эфире в официальном паблике правительства области.

Напомним, в сентябре в Воронежскую область поступила небольшая партия вакцины от Covid-19 «Гам-КОВИД-Вак» (международное название - «Спутник V») — несколько десятков доз. Мы уже сообщали, что до 31 декабря всего будет поставлено 2011 доз комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Первыми иммунизировали 42 медиков - сотрудников больницы скорой медицинской помощи (ВГКБ СМП) № 1 и областного центра профилактики и борьбы со СПИДом (ВОКЦПиБС).

Александр Щукин подчеркнул, что в приоритете пока остается вакцинация именно медработников. Так как медики находятся в группе риска. При этом важно, чтобы сотрудники оставались в строю и помогали другим людям. Вероятно, в будущем вакцинировать также в приоритетном порядке в регионе будут работников сферы образования. Однако прежде предстоит оценить результаты проведенной иммунизации.

Ранее Вворонежцы рассказали нам, почему бы они согласились или отказались вакцинироваться против коронавируса.