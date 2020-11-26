Житель Врнежской области забрался в дом к пенсионеру и отобрал у него последние деньги

Житель Панинского района ограбил 62-летнего пенсионера средь бела ради выпивки.

Мужчина забрался в дом к пожилому жителю села Алое поле в промежутке между 11 и полуднем. И под угрозой расправы потребовал у беспомощного пенсионера деньги. Тот испугался за свою жизнь и отдал нападавшему 2200 рублей.

Пенсионер подробно описал грабителя полиции, и того быстро поймали. 34-летний ранее судимый парень признался, что ему требовались деньги, и он совершил нападение, зная, что потерпевший проживает один и не сможет дать ему отпор. Разбойник успел потратить 700 рублей на спиртное.

За грабеж рецидивисту грозит до четырех лет заключения.