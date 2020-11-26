В Воронежской области уволенный полицейский возместит МВД 552 тыс руб, потраченных на его обучение

Таловский райсуд постановил взыскать с выпускника института МВД в пользу ГУ МВД России по Воронежской области 552 тыс рублей, потраченных на обучение бывшего сотрудника.

Мужчина учился по целевому направлению, согласившись отработать не менее пяти лет в органах внутренних дел по окончании учебы в любом районе Воронежской области. Иначе обязался возместить МВД России затраты на обучение. В конце августа 2018 года он заключил контракт о прохождении службы в органах внутренних дел. Но через пять месяцев контракт с ним расторгли из-за проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Уволенный подал встречный иск, не согласившись с действиями ведомства.

Но суд удовлетворил иск ГУ МВД России по Воронежской области, а уволенному во встречном иске отказал.