Воронежский художник в видео-перфомансе заклеймил застройщика, снесшего старинный хлебозавод в центре города

«Спасибо, что пришли! Мы показали, что Воронежу не все равно, и мы продолжим бороться с архитектурным бандитизмом впредь!» - написал в сторис своего аккаунта в Инстаграм уличный художник Ян Посадский. Творец поблагодарил горожан за участие в своем перфомансе, посвященном сносу старинного хлебозавода №1. Напомним, застройщик 19-20 ноября разрушил дымовую трубу, а на 24 ноября - начал ломать корпус хлебозавода на улице Фридриха Энгельса. Объекты входили в Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества - старейшего производства пищевой промышленности в Воронеже. Против застройщика возбудили административное дело.

Посадский, известный своими городскими арт-акциями на злобу дня, в восемь вечера 25 ноября устроил перфоманс на фасаде одного из домов поблизости снесенного комплекса. На стене появился видео-мэппинг, в котором логотип застройщика рушит гиря строительного крана. Поддержать художника пришли десятки горожан, многие из которых выложили в соцсети фото и видео арт-акции. К концу флешмоба подъехала полиция, участникам пришлось писать объяснительные.

Напомним, здания паровой мельницы доцент ВГТУ Павел Попов и архитектор-реставратор Татьяна Кашкина в конце октября предложили включить в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Ян Посадский отметился и другими острыми акциями: на вскрывшейся при ремонте проспекта Революции брусчатке художник написал «Не докапывайся!», а ночью с 24 на 25 июня сделал граффити «Хлеба и зрелищ» на заборе Кольцовской, 15, где, напомним, находилось старинное здание с 120-летней историей, в котором располагался хлебозавод №4, но его накануне снесли.