Глава облздрава ответит на вопросы воронежцев

Сегодня, 26 ноября, воронежцы могут пообщаться с Александром Щукиным. Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области ответит на вопросы пользователей социальных сетей во время прямого эфира.

Александр Щукин расскажет, как изменилась организация оказания медицинской помощи в регионе в связи с ситуацией по коронавирусу, как решаются наиболее острые проблемы, возникшие в период пандемии, а также ответит на вопросы, которые возникнут у пользователей соцсетей.

Трансляция начнется в 11.00 в официальных пабликах правительства Воронежской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Задать вопросы можно во время трансляции либо уже сейчас в комментариях под анонсами. ВК – https://vk.com/govvrn36?w=wall-182585808_98354 ОК – https://ok.ru/govvrn36/topic/152372493697081