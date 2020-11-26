Оперный театр угостит воронежцев «Любовным напитком»

Юрий Анисичкин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 и 6 декабря театр оперы и балета приглашает воронежцев на «Любовный напиток». Труппа покажет концертное исполнение одной из лучших комических опер гениального итальянца Гаэтано Доницетти, написанной по мотивам одноименного водевиля Эжена Скриба. Музыка «Любовного напитка», блестящая, искрометная, полная веселья и искреннего чувства, пользуется заслуженной популярностью и в наши дни. Зрители обожают романс Неморино Una furtiva lagrima («Слезы любимой видел я»), очаровательный шутливый дуэт главных героев, комическую арию лекаря-шарлатана.

- Надеюсь, мы не остановимся на концертной версии «Любовного напитка», и со временем будет поставлен оперный спектакль, который войдет в репертуар нашего театра, поэтому очень рассчитываю на поддержку со стороны зрителей. Ведь именно их интерес к произведению Доницетти станет решающим фактором сценического воплощения оперы, - говорит музыкальный руководитель и дирижер-постановщик проекта Юрий Анисичкин.

В проекте участвуют ведущие солисты оперной труппы, артисты хора, музыканты симфонического оркестра театра.