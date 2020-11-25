В Воронеже таксист обвиняет двух девушек и двух парней в избиении и краже денег

Машина такси в результате конфликта врезалась в припаркованное авто. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Во вторник, 24 ноября, около трех часов ночи у дома № 34/8на улице Артамонова Железнодорожного района произошел дикий случай. В одной из квартир, видимо, сильно затянулось чересчур "веселое" застолье компании молодых людей. После него вызвали такси. Уезжать должен был гость с двумя девушками, а хозяин вышел его провожать.

Таксист приехал не так быстро как хотелось молодым людям. В результате начался "крупный разговор". А потом и потасовка. Затем, по версии таксиста, началось форменное безумие. Один из вызвавших машину решил показать, как он хорошо и быстро ездит. Он сам сел за руль приехавшего авто. Мастер-класс удался: "водитель-ас" протаранил первую попавшуюся припаркованную машину.

Ну а таксист вызвал полицию. И заявил, что его избили, а еще украли планшет и 1400 рублей. Ноутбук вскоре нашли, а вот деньги нет.

Полицейские разбираются в ситуации. В частности, куда пропали деньги. В зависимости от того, были ли они на самом деле украдены, решат, стоит ли возбуждать уголовное дело.

Напомним, в декабре 2019 года поставили точку в жутком деле по убийству 41-летней таксистки из Терновского района. 9 июля 2018 года мать двоих детей зарезали двое жителей Тамбовской области 20 и 21 года, чтобы завладеть машиной и ограбить женщину. Ее ударили ножом в шею и бросили умирать в поле подсолнечника. Таксистка сумела добраться до села, но спасти ее не смогли. В итоге младший из убийца получил 18 лет колонии строгого режима, старший - 16 лет.