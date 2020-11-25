В Воронеже автоледи отдала 13 тысяч за коробку передач первому встречному

Женщина хотела сэкономить на ремонте авто и стала жертвой мошенника. Фото: Олег ЗОЛОТО

34-летняя жительница Воронежа стала жертвой необычного мошенничества. Ей нужно было отремонтировать свой автомобиль. Для этого автоледи приехала в один из автосервисов Коминтерновского района. Работяги осмотрели машину и сказали, что нужно менять коробку передач.

Девушка была в шоке от предстоящих трат. Тогда к ней подошел незнакомый мужчина и заявил, что у него как раз есть подходящая коробка передач. И отдаст он ее недорого - за 13 тысяч. Женщина поверила и отсчитала ему запрошенную сумму. Желаемой запчасти она так и не увидела. На звонки на оставленный ей телефон мужчина не отвечал.

Автоледи обратилась в полицию. Участковые задержали по подозрению в преступлении ранее судимого за грабеж и кражу 30-летнего воронежца. Мужчину задержали в его квартире. В отделе полиции он признал свою вину. И рассказал, что в автосервис пришел по своим делам, подуслушал разговор женщины и решил воспользоваться ситуацией.

Рецидивисту предстоит отвечать перед судом по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Пока же его посадили в СИЗО.