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В Воронежской области синоптики объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Ничего страшного это не значит, однако быть внимательными не помешает
Артем ИЛЬИН
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Мы имеем шанс бродить, как ежики из известного мультика, до 18.00 26 ноября.

Мы имеем шанс бродить, как ежики из известного мультика, до 18.00 26 ноября.

Фото: Алексей ФОКИН

На сайте Гидрометцентра России разместили сообщение, что в Воронежской области объявлен желтый уровень опасности. Это сделали из-за сильного тумана, прогнозируемого в ближайшие сутки.

Надо отметить два фактора. Первый - мы в этой неприятности не одиноки. Такой же желтый уровень объявили по всему Черноземью - в Белгородской, Липецкой, Курской и Тамбовской областях. Второй - сам термин не предполагает каких-то жутких катаклизмов.

А значит, жителям Воронежской области надо быть просто внимательными. Прежде всего водителям - чтобы не сбить пешехода, который вдруг может вынырнуть из тумана. Ну и тем, кто идет через дорогу на своих двоих, тем паче нужно держаться настороже. Как говорится, пешеход всегда прав, но не всегда жив.

Любопытно также, что хотя туман обещали с 18.00 25 ноября, пока его что-то не заметно. Впрочем он может еще наверстать упущенное время. Синоптики отмечают, что вероятно сильное ухудшение видимости вплоть до 18.00 26 ноября.