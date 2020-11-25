В Воронеже стало известно, насколько могут сократить срок строительства нового моста у "Работницы"

Уже возникли сложности с установкой опор нового моста в грунт. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В городской администрации неоднократно заявляли о том, что срок строительства нового моста на улице Ленина возле предприятия "Работница" планируют сократить. И весьма значительно. Напомним, что работы на мосту стартовали в августе 2020 года. По проекту, новый путепровод собирались открыть через 18 месяцев. То есть, к концу зимы 2022 года. Видимо, и чиновники поняли, что такой срок - перебор.

В итоге старый мост удалось разобрать за одни сутки 1 ноября. Также работы без необходимости их прерывать для того, чтобы проехали поезда, продлились до 6 ноября. Такое технологическое окно предоставили в "РЖД". Это очень благоприятный фактор, ранее в проекте не предусмотренный. В итоге сроки работ сдвинулись в сторону уменьшения.

Появились два сценария развития событий. Оптимистичный - это если ну все, что возможно, идет без сучка и задоринки. В этом случае водители получат в свое распоряжение новый мост уже к концу января 2021 года. Намного более пессимистичный сценарий учитывает возможные трудности при строительстве. К примеру, уже сейчас отмечают, что из-за сложного грунта трудно устанавливать опоры для путепровода. А ведь могут сложиться в неприятный паззл и ряд других негативных факторов - рабочие заболеют, сломается техника, необходимые материалы поставят с запозданием, либо вдруг обнаружат неучтенные коммуникации, с которыми что-то надо делать. В этом случае строительство моста может занянуться до мая 2021 года.

Чаще всего, впрочем, происходит нечто среднее между самым негативным и позитивным сценарием. А стало быть, можно дать прогноз, что новый мост откроют в марте, в крайнем случае, в начале апреля 2021 года.