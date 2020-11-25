В Воронежской области налетчика с игрушечным пистолетом, ограбившего "Почту России", посадили надолго

За украденные 28 тысяч рублей рецидивист расплатится 11,5 годами колонии строгого режима. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 25 ноября, в Лискинском районном суде вынесли приговор по делу 39-летнего местного жителя. Неоднократно судимый Александр И. отвечал по ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой".

Среди бела дня в феврале 2016 года этот субъект ограбил отделение почты в Лисках. Надев шапку с прорезями для глаз, он зашел в клиентский зал и напал на двух женщин, работавших там. Угрожая макетом пистолета, преступник потребовал отдать ему деньги из кассы. Добыча оказалась невелика - всего 28 тысяч рублей.

Преступление раскрыли в августе 2020 года. Следователи должны быть благодарны одной из ограбленных женщин. Она не побоялась сдернуть шапку с преступника. По оставленному на ней поту (вот до чего техника дошла) и вышли на рецидивиста. Взятые у него образцы оказались идентичными тем, что были на шапке.

В итоге суд приговорил рецидивиста к 11,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, он обязан возместить причиненный "Почте России" ущерб.