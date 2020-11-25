Воронежский "Факел" сыграл вничью с московским "Велесом"

В матче "Факела" с "Велесом" было много борьбы, но мало опасных моментов. Фото: с сайта ФК "Факел"

В домашнем матче со столичным "Велесом" футболисты "Факела" имели шанс наконец-то выйти из зоны вылета. Это могло произойти в случае поражения "Динамо-Брянска" в игре с "Чертаново" и победы воронежцев. Однако этого радостного для любителей футбола столицы Черноземья события так и не произошло.

В первом тайме игра была скучноватая. В основном, какое-то подобие опасных моментов у ворот "Велеса" создавали хозяева поля. Однако завершение комбинаций "хромало".

Во второй половине матча стало веселее. На 50 минуте игрок гостей Алиев два раза простил прозевавшую его оборону "Факела". Сначала выручил наш вратарь Саутин, а потом сам игрок гостей промазал. А на 57 минуте после прострела Григорьева рукой сыграл футболист "Велеса". Судья назначил пенальти. Однако Акбашеву не удалось переиграть однофамильца знаменитого вратаря Овчинникова. Никитин был первым на добивание, но тоже не смог "пробить" голкипера гостей.

В конце матча Саутин чуть не подарил победу гостям. Он отдал мяч прямо на выход Стефановичу. К счастью, сам же и справился потом с выходом один на один. А после углового гостей, случившегося вскоре, лег на мяч как на амбразуру наш защитник Зайцев. Итог - 0:0.

Брянские динамовцы тем временем благополучно проиграли дома ФК "Чертаново" - 1:2. Теперь они делят с "Факелом" 16-17 места. У обеих команд по 24 очка, но Брянск выше благодаря большему числу побед - семь против пяти.

В следующем туре 29 ноября "Факел" сразится дома с ФК "СКА-Хабаровск". Дальневосточная команда пока играет с астраханским "Волгарем". Если наберет очки, обгонит красноярский "Енисей" и передвинется на восьмое место. Игра "Факела" с хабаровчанами стартует в 16.00.