В Воронеже у лихача, задолжавшего по штрафам 77 тысяч рублей, отобрали "Ладу"

"Ладу-Приору" злостного должника отправили на штрафстоянку. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 24 ноября, у дома № 41 на улице Антонова-Овсеенко прошел совместный рейд инспекторов ДПС и служебных приставов. В ходе него остановили и проверили по базам данных 30 водителей. 16 из них оказались должниками. Прямо на месте они оплатили 206 тысяч рублей по штрафам.

А один из водителей оказался должен, в основном, за превышение скорости 77325 рублей. Отдать эти немаленькие деньги сразу он не смог. В результате его "Ладу-Приору" отправили на штрафстоянку.

Кстати, и у других проштрафившихся водителей основной вид нарушений - превышение скорости. А это нарушение, как известно, становится причиной множества аварий, в том числе и смертельных.