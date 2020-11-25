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Общество

В Воронеже у лихача, задолжавшего по штрафам 77 тысяч рублей, отобрали "Ладу"

Всего в ходе рейда задержали 16 водителей, не спешивших платить за нарушения правил
Юрий КОЗЛОВ
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"Ладу-Приору" злостного должника отправили на штрафстоянку.

"Ладу-Приору" злостного должника отправили на штрафстоянку.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 24 ноября, у дома № 41 на улице Антонова-Овсеенко прошел совместный рейд инспекторов ДПС и служебных приставов. В ходе него остановили и проверили по базам данных 30 водителей. 16 из них оказались должниками. Прямо на месте они оплатили 206 тысяч рублей по штрафам.

А один из водителей оказался должен, в основном, за превышение скорости 77325 рублей. Отдать эти немаленькие деньги сразу он не смог. В результате его "Ладу-Приору" отправили на штрафстоянку.

Кстати, и у других проштрафившихся водителей основной вид нарушений - превышение скорости. А это нарушение, как известно, становится причиной множества аварий, в том числе и смертельных.