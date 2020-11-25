Полицейские назвали новые номера поддельных купюр, оказавшихся в Воронеже

За прошедшие сутки, 24 ноября, в Воронеже во время инкассации в различных банках нашли фальшивки: пять купюр номиналом 5 тысяч рублей, одну - номиналом 1 тысяча рублей и еще одну купюру номиналом 200 рублей.

Обратите внимание, что изъятые из незаконного оборота поддельные купюры номиналом 5000 и 1000 рублей зачастую имеют одни и те же серии:

- для 5000 рублей: ах89362**, аб58467**.

- для 1000 рублей: аМ24934**, тЛ57022**.

Поддельные банкноты, в основном, поступили из сетевых магазинов, автозаправочных станций и аптек. Все изъятые купюры направлены на исследование. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»

- Если оказавшаяся в ваших руках купюра вызывает сомнение в подлинности – нельзя предъявлять ее к оплате, передавать другим лицам, выбрасывать ее. Необходимо сразу обратиться в полицию по телефону 02, с мобильного – 102, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.