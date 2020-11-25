Умер защитник Воронежа, участник Курской битвы Петр Немцев

Петр Немцев. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже умер 96-летний ветеран Великой Отечественной войны, полковник аэрокосмических войск в отставке Петр Немцев. Петр Васильевич защищал наш город от фашистов, участвовал в Курской битве. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. Глава городской администрации Вадим Кстенин выразил глубокие соболезнования всем, кто знал этого заслуженного человека.

До последних дней Петр Немцев был активным общественным деятелем. Многие годы он активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Петр Васильевич был очень энергичным человеком, заражал окружающих оптимизмом.

Петр Немцев был удостоен многочисленных наград. Но главное - все знакомые его любили и глубоко уважали.

Коллектив "КП-Воронеж"" выражает соболезнования родным и близким покойного.