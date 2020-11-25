В Воронеже пройдет конкурс на разработку концепции фасада и интерьеров театра оперы и балета

В Воронеже объявили тендер на проведение конкурса на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасада и интерьеров театра оперы и балета. Начальная, она же максимальная, цена контракта – 3,5 млн рублей.

Участниками будущего конкурса, судя по документам, должны стать «профессиональные организации в области архитектуры, дизайна городской среды, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации».

Конкурс должен быть проведен до 31 марта 2021 года. В жюри будет от 7 до 13 человек. Они и определят лучшие работы. Победитель конкурса получит 600 тысяч рублей, второе место – 300 тысяч, третье – 200 тысяч.

Ранее концепция реконструкции здания с объемно-планировочными решениями уже была представлена - вначале предложили два варианта, затем добавили и третий.

Геометрия и высота здания в любом случае изменятся. Чиновники и архитекторы одобрили основные объемно-планировочные решения: площадь и этажность здания, количество мест в зрительном зале, технологическое оснащение и другие параметры.