В Воронеже двое парней в масках ограбили сетевую АЗС

На днях ночью в торговое помещение сетевой АЗС на проспекте Патриотов забежали двое мужчин в масках. Угрожая оператору, они похитили с прилавков алкоголь и продукты, после чего ушли. Сотрудница АЗС даже попыталась догнать преступников но, поняв, что это бессмысленно, позвонила в полицию. Ущерб составил чуть более тысячи рублей.

Оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения. Так, удалось выйти на двух воронежцев 18 и 20 лет. Они признались, что сразу после нападения устроили «застолье». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Сейчас юноши находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возможно, это не первое их преступление.