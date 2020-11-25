В Воронеже в мэрии рассказали о сложностях при строительстве нового моста у "Работницы"

Новый мост могут построить раньше, чем планировали. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В мэрии рассказали о ходе строительства нового моста на улице Ленины возле предприятия "Работница". Сейчас там идут два вида работ.

Первый - бетонирование монолитного бортика на эстакаде для коммуникаций (ее сделали, чтобы убрать уродливую трубу на одной из сторон путепровода).

Второй (и с ним связаны определенные сложности) - погружение трубошпунтов (цельных труб с приваренными к ним замками) специальным вибропогружателем. Длина каждой трубошпунтованной сваи, на которых будет опираться новый мост, - 14,5 метров. Всего их будет 92 (по 46 с каждой из сторон путепровода). Их нужно вбивать в землю не менее чем на 13 метров. Для этого и необходим вибропогружатель.

При сварке требуется ювелирная точность. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

– Здесь достаточно сложный грунт. Погружение каждого трубошпунта идет не быстро, - рассказал главный инженер МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Вадим Рахманин. - Поэтому для работы и используется мощный высокочастотный вибропогружатель – среднечастотный с этой работой не справится.

Для опор моста будут использовать длинные трубы. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

После того, как опоры прочно станут на место, на них забетонируют ригели, подферменники и смонтируют огромные балки длиной 33 метра и весом 60 тонн каждая. 24 ноября в соцсети выложили фото, как доставили четыре из них, остальные девять привезут в ближайшие дни.

Для нового путепровода привезли первые четыре огромные балки. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Напомним, старый мост разобрали 1 ноября. Строители воспользовались временным перекрытием железнодорожного движения под путепроводом. Ранее проектом на ремонт моста отводили аж полтора года. Но благодаря его оперативному сносу не исключено, что новый путепровод откроют еще до конца нынешней зимы.