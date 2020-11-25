В Воронеже отреставрируют старинный дом с триумфальной аркой

Фото управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области

Проект реставрации «Дома Трушевских» согласован. Речь идет о здании №44 по улице Коммунаров. Это памятник истории и культуры. О предстоящих работах сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Правда, конкретные даты реконструкции пока не известны.

Заказчиком проекта выступил Фонд капремонта. Проект воронежской фирмы «ВиС» предусматривает работы по сохранению фасадов, крыши, кровли, оконных и дверных проемов, лестничных клеток и лестниц, крыльца, а также инженерных систем.

Первый хозяин этого двухэтажного дома - потомственный военный, Иван Мягков. Он начал строительство в начале 1820-х годов. В угловой части дома он «зашифровал» символ – триумфальную арку – в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Ее образуют четыре торжественные полуколонны и двухъярусный аттик.

После смерти Мягкова в 1872 году его дом выкупил преподаватель гимназии Яков Рябоконев. Он расширил усадьбу в сторону двора и дополнил ее нежилыми пристройками.

В конце XIX-начале XX века домом владели дворяне Трушевские. Новые хозяева при ремонте здания отказались от некоторых декоративных деталей. Наследники дворян проживали в доме вплоть до Великой Отечественной войны. Во время войны здание частично было разрушено. При восстановлении оно было увеличено за счет надстройки второго этажа и пристройки лестничной клетки.

- Старинные элементы декора – четыре полуколонны, прямоугольный аттик, наличники – восстановили. В то же время дом украсили новым декором в стиле сталинского классицизма, или ампира. Над окнами появились треугольные завершения – сандрики, а в подоконных нишах – балясины. На фотографии 1920-х годов видно, что два угловых окна на первом и втором этажах были шире. Они были трехчастными и их разделяли перегородки – импосты. Оконные проемы изменили во время послевоенного восстановления. В настоящее время в жилом доме 6 изолированных квартир, - отмечают в управлении.