В Воронеже установят памятную табличку известному географу Федору Милькову

фото: сайт Русского географического общества.

Памятную табличку известному географу Федору Милькову установят на фасаде учебного корпуса №5 Воронежского госуниверситета. Торжественное открытие пройдет 25 ноября в 13 часов по адресу: Хользунова, 40. Мероприятие приурочили к 175-летию Русского географического общества.

Федор Мильков - доктор географических наук, профессор, известный российский ученый-географ, ландшафтовед, педагог. Он был основателем воронежской научной ландшафтной школы. Возглавлял местное отделение Географического общества на протяжении 30 лет. Также его жизнь была тесна связана с Воронежским государственным университетом, с 1950 по 1988 год он заведовал кафедрой физической географии ВГУ.

Мильков стал автором более 600 научных работ, в том числе около 60 монографий, словарей, университетских учебников, учебных пособий, научно-популярных книг, которые не потеряли актуальности до сих пор и используются другими учеными.