В Воронеже после столкновения «Киа» и «Волги» госпитализировали женщину

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

24 ноября примерно в 18.00 у дома №66 по улице Новосибирская столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Волга».

За рулем иномарки был 52-летний воронежец. Он ехал по улице Саврасова. На регулируемом перекрестке с улицей Новосибирская мужчина хотел повернуть налево в сторону улицы Танеева. При этом он не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем «Волга» под управлением 31-летнего водителя.

- В результате ДТП пассажир «Киа Рио» - 49-летняя жительница Воронежа с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлена в медучреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 112 ДТП, из них в областном центре – 85, на федеральных трассах - 4, в районах области – 23. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 3 человека, 1 погиб.