В Воронеже рассказали, как прошли поиски пропавшей 11-летней девочки

Добровольцы оперативно организовали поиск Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали, как прошли в Воронеже поиски 11-летней Полины. 23 ноября школьница ушла гулять на улице Домостроителей, после этого домой не вернулась. Только около 23.00 поисковики сообщили, что девочка нашлась.

Полиция, как сообщают добровольцы, постоянно передавала свидетельства о направлении движения девочки, но поисковики отставали от ребенка на пару часов.

Сразу же отпечатали 300 ориентировок, 250 из которых оперативно расклеили. Сформировали 12 групп: они опрашивали свидетелей и обходили наиболее вероятные места, где могла быть девочка.

- Около 22.00 в одной из точек общественного питания нам сообщили, что видели Полину в 17-18 часов. Сразу в этот район было отправлено дополнительно три поисковые группы, - отметили в «ЛизаАлерт».

В итоге примерно в 23.00 по ориентировке девочку узнал водитель. Он вызвал сотрудников полиции, вместе с ними приехали и родители.