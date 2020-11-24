За 10 месяцев на границе Воронежской области и Украины досмотрели больше 80 тысяч человек

С начала года на санитарно-карантинном пункте на границе России и Украины сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области досмотрели на наличие инфекционных болезней более 80 тысяч человек. Больных с инфекционными заболеваниями среди них не выявили. За тот же период через пункт прошли более 10 тысяч транспортных средств, 90 партий грузов. Все они также не вызвали подозрений у санитарных врачей, а опасных грузов не выявили.

В преддверии новогодних и рождественских праздников, когда многие жители Воронежской области традиционно выезжают на отдых за рубеж, в том числе и в страны с экваториально тропическим климатом, эпидемиологи напоминают о необходимости проявлять осторожность. В странах Евразии, Африки, Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации. Теплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов. Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), а также при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды.