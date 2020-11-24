Жительница Воронежа перевела 50 тысяч «подружке», через соцсети попросившей о помощи

Женщина, не задумываясь, перевела деньги на указанную карту Фото: из архива «КП»

Ради легкого заработка мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана воронежцев на расстоянии. То из «банка» позвонят с сообщением о взломе счета, то попавшим в беду родственником прикинутся, ну или подругой, которой срочно нужны деньги. Именно на эту уловку попалась 32-летняя жительница Воронежа.

- Мошенники прислали ей со страницы подруги в личные сообщения информацию о том, что необходимы срочно деньги на операцию для ее матери, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Заявительница, не задумываясь, перевела 50 тысяч рублей по номеру банковской карты, фотография которой была размещена на взломанной странице. После этого она связалась со своей знакомой и узнала, что ей не требуется никакая помощь.

Сейчас мошенников ищут полицейские. Кстати, всего за минувшие сутки жители нашего региона перевели аферистам около миллиона.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям города Воронежа быть бдительными при совершении финансовых сделок через Интернет-ресурсы. Никогда и ни при каких обстоятельствах не переводить деньги по неизвестным реквизитам.