В крупном райцентре Воронежской области построят новый бассейн

Жители Борисоглебска получат возможность поплавать даже зимой еще в одном спорткомплексе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации Борисоглебска объявили о проведении тендера на разработку рабочей документации и первый этап строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Заявки на участие принимают до 1 декабря, в этот же день планируют выбрать победителя. Об этом сообщает RosTender.infо.

Организации, которая выиграет тендер, выделят на работы 158 миллионов рублей. Деньги поступят из областного и городского бюджетов.

Под новый спорткомплекс отвели участок по адресу: улица Абрикосовая, дом 2. Его проект включает в себя не только бассейн с трибунами на 200 человек, но и и универсальный спортивный зал. Там можно будет заниматься на тренажерах и играть в баскетбол, волейбол, настольный теннис и бадминтон.

В бассейне будут проводить тренировки по плаванию и водным видам спорта. Да и просто туда могут приходить жители райцентра, чтобы порезвиться в воде.

Пропускная способность центра составит 148 человек в смену. Первый этап строительства планируют завершить до 1 сентября 2021 года.