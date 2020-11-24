В Воронежской области резко возрос спрос на сельские ипотеки

Воронежское региональное управление Росреестра сообщило о резком росте в последние два месяца количества зарегистрированных сельских ипотек. При том, что за 9 месяцев было зарегистрировано 131 право собственности, за период с 15 сентября по 15 ноября – уже 139!

- Количество зарегистрированных прав собственности на основании договора купли-продажи составило 75 при том, что с начала действия программы таких прав было зарегистрировано 56. Однако один показатель все же меньше – за 9 месяцев в Управление поступило на 75 договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требований по ним, а за последние два месяца всего 64, – отметила начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения и земельных участков Управления, Наталья Ипполитова.

Напомним, принять участие в льготной ипотеке могут жители почти всех населенных пунктов, которые расположены в сельской местности, при условии, что численность населения должна быть не более 30 тысяч жителей, и он не должен входить в городской округ. К примеру, в Воронежской области наиболее популярными стали Семилуский и Рамонский районы.

Оформить сельскую ипотеку можно сроком до 25 лет. Максимальная сумма займа в Воронежской области составляет 3 млн рублей, а первоначальный взнос не менее 10%. В эту сумму может быть включен материнский капитал. Сама программа не отменяет других льгот. Например, если ипотеку берет многодетная семья, то ей могут погасить еще 450 тыс. руб. ипотечного долга. Льготная ставка может варьироваться, но не должна превышать 3%.

Кредит может быть оформлен и на завершение ранее начатого строительства (по договору подряда). Условием такого договора должно быть завершение строительства не позже чем через два года после первого платежа.

Для одобрения кредитной заявки необходимо подтверждение того, что заемщик уже связал или намеревается связать свою жизнь с сельской местностью. Это может быть справка с работы или штамп о прописке в паспорте. Воспользоваться сельской ипотекой можно будет до конца 2025 года.