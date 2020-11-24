В Воронежской области появились фото страшной аварии двух грузовиков, в которой погиб один из водителей

Микроавтобус превратился в бесформенную груду обломков. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 24 ноября, в 10.29 в Новохоперском районе случилась авария, в которой погиб один из водителей.

По данным полиции, на 30 километре дороги Курск-Борисоглебск-Елань-Колено 44-летний воронежец, руливший маленьким грузовичком ГАЗ-172412, рискованно пошел на обгон. В результате он врезался в ехавший впереди «Вольво FH» с полуприцепом и получил травмы, от которых умер на месте ДТП. Шофер фуры, 54-летний житель Грибановского района, в аварии не пострадал.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого смертельного ДТП.

ГАЗ-172412 после столкновения с фурой улетел в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.