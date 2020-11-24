В Воронеж привезли балки пролета для строительства виадука на «Работнице»

страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Во вторник, 24 ноября, у поликлиники ЮВЖД на проспекте Революции воронежцы сфотографировали тягачи с многометровыми железобетонными балками. Конструкции привезли для монтажа пролетов виадука. К этому моменту, по информации мэрии, доставили четыре из 13 балок. Остальные привезут до конца ноября. Длина одной балки – 33 метра, вес – около 60 тонн.

Напомним, первоначально планировалось реконструировать мост, но по факту его приходится строить заново. От старых пролетов ничего не осталось, их демонтировали в первых числах ноября.

Напомним, работы по ремонту виадука начались в конце октября, когда здесь закрыли сначала проезд, а затем – и проход. Сейчас горожане вынуждены объезжать мост по улицам-дублерам. Открыть движение обещают в 2021 году. По самым смелым планам – в конце зимы. Но и это при условии, что погода позволит проводить работы.

Обновленная переправа станет на пять метров шире: на ней расположат шесть полос движения и оборудуют тротуары по 2,5 метра шириной. На мосту больше не будет никаких коммуникаций, кроме освещения. А сама конструкция будет несколько выше – таковы современные требования ЮВЖД.