Проблемами рушащегося общежития в райцентре Воронежской области заинтересовался Следственный комитет

В таком вот доме в селе Верхняя Хава еще живут четыре семьи. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

На улице Железнодорожной села Верхняя Хава стоит дом, который долгие годы был общежитием местного комбината строительных материалов. Пока стоит. Но того и гляди рухнет. Прямо на голову оставшихся жильцов.

Здание построено еще в 1962 году. И тогда-то оно было не ахти, - не было ни канализации, ни водопровода. Но хотя бы отопление шло от котельной комбината.

Однако в 2007 году предприятие обанкротилось. Его руководителям было не до передачи общаги на баланс местным властям. В результате здание "подвисло" в воздухе. Новый собственник бывшего комбината не стал заботиться об отоплении уже не имеющего к нему отношения здания. В итоге дом, в котором расположены 17 квартир, просто отрезали от труб, по которым в квартиры шло тепло.

В конце концов здание, лишенное элементарных коммунальных удобств, стало в буквальном смысле слова трещать по швам. Появились огромные щели в стенах, начала "лететь" проводка, не рассчитанная на обслуживание массы калориферов (на них приходили платежки на 10 тысяч рублей), потекла крыша, стали проваливаться полы. А в одной из квартир на наружной стене рухнула кирпичная кладка.

Потолок в коридоре того и гляди рухнет. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Трещины в стене видны невооруженным глазом. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Проводка в доме уже давно не выдерживает нагрузки не только на освещение, но и на отопление. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Большинство жильцов, всерьез опасаясь за свою жизнь, съехали из дома к родственникам или на съемные квартиры. В итоге остались только четыре семьи, которым по разным причинам некуда деваться. Власти же кормят людей, с 2015 года просящих признать здание аварийным и расселить их, отписками, пользуясь тем, что дом, по сути, никому не принадлежит.

После того, как проблемами аварийного дома занялись активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), к которым обратились жильцы, ситуацией заинтересовались и в региональном управлении Следственного комитета.

Жильцы дома мало того, что мерзнут и обходятся без воды и канализации, так еще и рискуют быть раздавленными аварийной крышей и стеной. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Организовано проведение доследственной проверки. В ходе нее будет дана правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц, будут опрошены жильцы дома, затребована и изучена необходимая документация, - сообщили в региональном СУ СК.